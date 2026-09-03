Путин высказался о ключевой ставке Банка России

Высокая ключевая ставка Банка России является сознательным решением, подчеркнул президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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