🎗Уже более недели волонтеры клуба "Доброволец" Центра молодежи вручают жителям Новоаннинского Георгиевские ленты.
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🎗Уже более недели волонтеры клуба "Доброволец" Центра молодежи вручают жителям Новоаннинского Георгиевские ленты.