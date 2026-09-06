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На Украине опасаются, что Россия нарастит выпуск дешёвых ракет и реактивных БПЛА

На Украине опасаются, что Россия нарастит выпуск дешёвых ракет и реактивных БПЛА В Киеве с тревогой ожидают, что Россия в следующем году продолжит развивать и наращива.

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