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Пятый канал

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Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»

Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»

Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для Победы!», объединившего услуги связи и регулярную помощь военнослужащим.

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