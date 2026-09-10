Секретный план Германии может оказаться у России. Писториус бьёт тревогу. А часть пунктов уже известна

Германия опасается, что секретный военный план может оказаться у России. С ним могут ознакомиться представители партии "Альтернатива для Германии", а затем предать Москве.
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