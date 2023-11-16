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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батыр Джукембаев о тренировках с Теренсом Кроуфордом: «Мы упорно работаем»

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) поделился своими впечатлениями от подготовки к следующему бою, который пройдет 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США).

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