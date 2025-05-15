GeroScience: дефицит белка HDAC11 в организме защищает от саркопении

Исследователи из Научно-исследовательского института Germans Trias i Pujol (Испания) обнаружили, что дефицит белка HDAC11 в организме способствует сохранению мышечной массы, улучшает восстановление после травм и повышает общую мышечную функцию.
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