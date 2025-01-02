Крах режима Асада: явные и тайные пружины сирийского коллапса

Несмотря на периодически поступавшие сигналы о сирийском неблагополучии последних лет, стремительное падение режима Башара Асада не перестает удивлять иных аналитиков, силящихся понять, причины столь успешного блицкрига боевиков Абу Мухаммада Аль-Джуляни, пусть и поддержанного Турцией, а завуалированно, думается, далеко не только ей.
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