БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крах режима Асада: явные и тайные пружины сирийского коллапса

Крах режима Асада: явные и тайные пружины сирийского коллапса

Несмотря на периодически поступавшие сигналы о сирийском неблагополучии последних лет, стремительное падение режима Башара Асада не перестает удивлять иных аналитиков, силящихся понять, причины столь успешного блицкрига боевиков Абу Мухаммада Аль-Джуляни, пусть и поддержанного Турцией, а завуалированно, думается, далеко не только ей.

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Комментарии
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Е Пронина
ну, сирийцы радуйтесь тому что есть, раз вам нечего защищать, воевать за вас и обеспечивать вам радостную жизнь никто не будет
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6 час.

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