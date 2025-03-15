Раскрыто число вывезенных из освобожденных территорий Курской области человек

C 12 марта с освобожденных территорий в Курской области вывезли 275 человек — в том числе 11 детей. Число эвакуированных людей раскрыл врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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