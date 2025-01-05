Несколько населенных пунктов Кубани остались без света из-за аварии

Global Look Press/Svetlana Vozmilova/Global Look Press Город Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения остались без электроэнергии в результате аварийного отключения на подстанции, сообщили 5 января в Telegram-канале Оперативного штаба региона.
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