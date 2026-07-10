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Кампаса оскорбляли и угрожали его семье после нереализованного момента в матче с Швейцарией в 1/8 финала ЧМ: «Моя Колумбия, никакая страсть не оправдывает ненависть и жизнь в страхе»

Хавбек сборной Колумбии Хаминтон Кампас столкнулся с угрозами и оскорблениями после того, как не реализовал голевой момент в матче против Швейцарии (0:0, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.

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