С новым тренером Владимиром Алекно волейбольный «Зенит» одержал первую победу

Пять игроков сейчас находятся в составе своих национальных сборных, а ещё два – восстанавливаются после травм Волейбольный клуб «Зенит» под руководством нового тренера Владимира Алекно стартовал с победы! В рамках мемориала Вячеслава Платонова петербургские волейболисты разгромили фарм-клуб «Динамо» из Ленинградской области.