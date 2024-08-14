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Петербургский дневник

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С новым тренером Владимиром Алекно волейбольный «Зенит» одержал первую победу

С новым тренером Владимиром Алекно волейбольный «Зенит» одержал первую победу

Пять игроков сейчас находятся в составе своих национальных сборных, а ещё два – восстанавливаются после травм Волейбольный клуб «Зенит» под руководством нового тренера Владимира Алекно стартовал с победы! В рамках мемориала Вячеслава Платонова петербургские волейболисты разгромили фарм-клуб «Динамо» из Ленинградской области.

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