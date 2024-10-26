Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада

РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада

Эти средства будут направляться на нужды экономики, отметил министр финансов Россия готова задействовать доходы от активов иностранных лиц как симметричную меру на действия Запада, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии телеканалу "Россия-24".

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Комментарии
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Валерий Хромылев
Как вдруг прилавки заполнились продуктами с беспредельным ценами ?
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11 час.
Валера Морозов
Сомневаюсь, что это будет сделано( использование денег иностранных кампаний), учитывая нерешительность власти. И главный вопрос: а почему так получилось?
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8 час.
Вик Норд
Паря,да вы просто провокатор ЦИПСОшный оказывается,Вам ещё нужно и рассказать общеизвестное?Что и подтверждает мои выводы,когда ж Вам насовсем свет выключат??
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53 мин.

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