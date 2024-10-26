РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада

Валерий Хромылев Как вдруг прилавки заполнились продуктами с беспредельным ценами ?

Валера Морозов Сомневаюсь, что это будет сделано( использование денег иностранных кампаний), учитывая нерешительность власти. И главный вопрос: а почему так получилось?