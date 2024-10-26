Эти средства будут направляться на нужды экономики, отметил министр финансов Россия готова задействовать доходы от активов иностранных лиц как симметричную меру на действия Запада, сообщил министр финансов Антон Силуанов в комментарии телеканалу "Россия-24".
РФ симметрично задействует доходы от активов иностранцев в ответ на действия Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Хромылев
Как вдруг прилавки заполнились продуктами с беспредельным ценами ?
Ответить
11 час.
Валера Морозов
Сомневаюсь, что это будет сделано( использование денег иностранных кампаний), учитывая нерешительность власти. И главный вопрос: а почему так получилось?
Ответить
8 час.
Вик Норд
Паря,да вы просто провокатор ЦИПСОшный оказывается,Вам ещё нужно и рассказать общеизвестное?Что и подтверждает мои выводы,когда ж Вам насовсем свет выключат??
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии