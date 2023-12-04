Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал предположение о возможном обвинении главы киевского режима Зеленского в неудачах на военной линии соприкосновения, пишет Московский Комсомолец.
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