В США объяснили нежелание оказывать помощь Украине

Политики в США отказываются поддерживать Украину из-за коррупции. Нежелание американских чиновников оказывать помощь Киеву объяснил член Палаты представителей Конгресса США Скотт Перри, сообщает The American Conservative.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии