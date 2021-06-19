Samsung присоединилась к альянсу беспроводной передачи файлов MTA

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям интернет-источников, присоединился к группе Mutual Transfer Alliance (MTA), продвигающей новый стандарт локальной беспроводной передачи данных между мобильными устройствами — смартфонами, планшетами и пр.
Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям интернет-источников, присоединился к группе Mutual Transfer Alliance (MTA), продвигающей новый стандарт локальной беспроводной передачи данных между мобильными устройствами — смартфонами, планшетами и пр.
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