Путин предложил страховать инвестиционные счета россиян наравне с вкладами

И прежде всего кадры из Москвы, которые сегодня разошлись по всему миру. Президент побывал на форуме «Россия зовет!» и поднял настолько много важных тем, что не хватит и двух выпусков новостей, чтобы рассказать обо всем.
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