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В Лихославле продолжают наводить порядок в школьном парке

В Лихославле продолжают наводить порядок в школьном парке

В парке у Лихославльской школы №2 продолжаются субботники. Как сообщили в администрации Лихославльского округа, в уборке территории приняли участие сотрудники МБУ «Благоустройство», МУП «ЛКС», ООО «Автопрестиж», МБУ ФКиС «Салют», учащиеся школы №2, представители администрации Лихославльского муниципального округа, депутаты Лихославльской Думы.

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