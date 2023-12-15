Стало известно условие проведения товарищеского матча между Сербией и Россией

Сборная Сербии по футболу может провести товарищеский матч с командой России. Как стало известно источнику, матч может состояться при условии получения разрешения от Союза европейских футбольных ассоциации и Международной федерации футбола.
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