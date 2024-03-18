Травников поблагодарил жителей области за голосование на выборах президента

«Я благодарю всех земляков, кто в эти дни пришел на избирательные участки или воспользовался процедурой электронного голосования», - обратился глава региона к жителям Новосибирской области в своем телеграм-канале.
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