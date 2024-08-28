WSJ узнала о спецоперации Франции и ОАЭ по вскрытию айфона Дурова

Французские спецслужбы вместе с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2017 году организовали операцию под кодовым названием Purple Music, в ходе которой взломали iPhone создателя Telegram Павла Дурова, пишет The Wall Street Journal.
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