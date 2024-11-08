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Царьград

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На Яграх открыли опорный пункт полиции

На Яграх открыли опорный пункт полиции

На островной части Северодвинска открылся пункт полиции "Ягринский"26 тысяч северодвинцев вновь будут чувствовать себя в безопасности.

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