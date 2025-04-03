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Всё о женщинах

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Психологи назвали цели, достижение которых приносит наибольшее счастье

Психологи назвали цели, достижение которых приносит наибольшее счастье

Новое исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (Австралия) показало, что счастье и благополучие зависят не только от самого факта достижения целей, но и от причин, побуждающих этих целей добиваться.

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