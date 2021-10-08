Украине предрекли «сюрпризы» от «Газпрома» и «нулевой транзит»

Украинское правительство должно быть готово к полной остановке транзита газа из России. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
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