Мировое обозрение

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Украине предрекли «сюрпризы» от «Газпрома» и «нулевой транзит»

Украине предрекли «сюрпризы» от «Газпрома» и «нулевой транзит»

Украинское правительство должно быть готово к полной остановке транзита газа из России. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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