Агенты бразильских легионеров «Зенита» ищут им варианты в Европе

Как после окончания сезона будет развиваться ситуация с легионерами «Зенита»? Пока они в один голос утверждают, что останутся в Петербурге… Мнение на этот счет высказал бывший футболист «сине-бело-голубых» и немецкого «Гамбурга» Александр Куртеян, который сейчас возглавляет «Динамо Санкт-Петербург».