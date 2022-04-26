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Агенты бразильских легионеров «Зенита» ищут им варианты в Европе

Агенты бразильских легионеров «Зенита» ищут им варианты в Европе

Как после окончания сезона будет развиваться ситуация с легионерами «Зенита»? Пока они в один голос утверждают, что останутся в Петербурге… Мнение на этот счет высказал бывший футболист «сине-бело-голубых» и немецкого «Гамбурга» Александр Куртеян, который сейчас возглавляет «Динамо Санкт-Петербург».

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