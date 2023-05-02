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Спикер Маккарти о ситуации вокруг потолка госдолга: Байден «отказался выполнять свою работу», угрожая довести США до дефолта

Спикер Маккарти о ситуации вокруг потолка госдолга: Байден «отказался выполнять свою работу», угрожая довести США до дефолта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден «отказался выполнять свою работу», угрожая довести страну до дефолта.

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