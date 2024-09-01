Первый потерянный F-16 спровоцировал политическую грызню в Киеве

Если докажут, что F-16 сбил ЗРК «Пэтриот», как ранее обнародовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, «трагедии вселенского масштаба» не будет – жалко лишь за пилота и бездарно подмоченную репутацию.
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