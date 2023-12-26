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Бросил Марченко, изменял Машной: каким был покоритель женских сердец Приемыхов

Бросил Марченко, изменял Машной: каким был покоритель женских сердец Приемыхов

Советскому и российскому актеру Валерию Приемыхову 26 декабря могло бы исполниться 80 лет. Кому-то артист известен по картине Александра Прошкина «Холодное лето 53-го года», а другим он запомнился по блестящей роли в фильме «Пацаны» Динары Асановой.

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