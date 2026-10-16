Susan Glasser: “At a time when Donald Trump’s party is struggling to hold both houses of Congress and his own approval ratings are cratering to historic lows, the President has been campaigning hard all week against… Volodymyr Zelensky.
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