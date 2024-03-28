Какой праздник отмечают 29 марта 2024 года: интересные события России и других странах Ирина ЛысенкоВ пятницу, 29 марта 2024 года, в Российской Федерации и других странах всей планеты отмечается важный праздник, который стоит изучить, поскольку этот весенний день наполнен значимыми событиями.
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