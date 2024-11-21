ВСУ получили технику из США и проводят преобразование пехотных бригад в механизированные и егерские

После увеличения числа боестолкновений в приграничье между Черниговской областью Украины и Брянской областью России с украинской стороны просигнализировали о начале реорганизации 158-й отдельной пехотной бригады (ОПБр) ВСУ в механизированную (ОМБр).
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