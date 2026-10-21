Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Георгий Рожнёв, находясь на посту наблюдения, увидел, как один из наших бойцов подорвался на вражеской мине.
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