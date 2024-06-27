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«Барса» решила назначить Флика вместо Хави, поскольку посчитала, что немец сможет извлечь максимум из нынешнего состава (The Athletic)

«Барса» решила назначить Флика вместо Хави, поскольку посчитала, что немец сможет извлечь максимум из нынешнего состава (The Athletic)

По данным источников The Athletic в «Барсе», одна из причин заключалась в том, что, по мнению руководства, немец сможет извлечь максимум из нынешнего состава.

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