© khar_nat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Певец Прохор Шаляпин похвалил внешность матери комика Гарика Харламова Натальи.
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Проша милфу сноровисто присмотрел. Лицо маман хищное, но симпатичное. От сына меня поташнивает, но если он востребован, то всё в порядке.