Европейским учёным удалось интегрировать протез руки, позволив пациенту чу...

Европейским учёным удалось интегрировать протез руки, позволив пациенту чувствовать силу нажима и текстуру поверхностиМеждународная инициатива DeTOP с 2018 года объединяет усилия исследовательских организаций медицинского профиля из Швеции, Италии, Швейцарии и Великобритании.
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