«Помогает президент», — Лаврентьев раскрыл, как спасается от болезни Заворотнюк

Историю Анастасии Заворотнюк со здоровьем часто сравнивают с ситуацией, в которую некогда попала певица Жанна Фриске, однако, говорить о том, что случаи двух пациенток могут быть схожи, говорить не приходится.
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