Медведев: нестабильность на Ближнем Востоке оказалась очень выгодной для США

Насыщенный разнообразными видами вооружений Ближний Восток с его нестабильностью приносит выгоду США в виде влияния и больших денег, написал в своей статье заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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