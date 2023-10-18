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Медведев: нестабильность на Ближнем Востоке оказалась очень выгодной для США

Медведев: нестабильность на Ближнем Востоке оказалась очень выгодной для США

Насыщенный разнообразными видами вооружений Ближний Восток с его нестабильностью приносит выгоду США в виде влияния и больших денег, написал в своей статье заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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