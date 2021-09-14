CNBC (США): Россия усиливает свое военное влияние в Африке, бросая вызов доминированию США и Франции

В последние годы Москва создает по всей Африке важнейшие стратегические военные альянсы и оказывает содействие через ООН в виде продовольственной и медицинской помощи.
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