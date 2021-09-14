Картина дня. Финансы

44 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Волков
    А что, младший Рогозин учёный? Академик наверно? Я же отвечал г-ну Петрову по поводу его фырканья в адрес учёных. И о...Профессор Михаил ...
  • Юрий Волков
    Украина вечно под кого-нибудь ложилась. То под Речь Посполитую, то под Россию, то под Турцию, то под Швецию, то под А...Кириллица vs лати...
  • Анатолий Федоров
    Фирмы стали прибыльнее, обдирая население и государство. От этого государство и народ богатеет?Forbes (США): Рос...

CNBC (США): Россия усиливает свое военное влияние в Африке, бросая вызов доминированию США и Франции

CNBC (США): Россия усиливает свое военное влияние в Африке, бросая вызов доминированию США и Франции

В последние годы Москва создает по всей Африке важнейшие стратегические военные альянсы и оказывает содействие через ООН в виде продовольственной и медицинской помощи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх