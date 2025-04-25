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Прошел самый быстрый день в истории: Земля начала вращаться быстрее

Прошел самый быстрый день в истории: Земля начала вращаться быстрее

Ученые наблюдали, с какой скоростью протекают сутки на Земле с 1960 по 2020 годы. В прошлом столетии наблюдалось замедление вращения планеты, тогда как в ХХI веке Земля стала вращаться быстрее, течение суток ускорилось.

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