Прошел самый быстрый день в истории: Земля начала вращаться быстрее

Ученые наблюдали, с какой скоростью протекают сутки на Земле с 1960 по 2020 годы. В прошлом столетии наблюдалось замедление вращения планеты, тогда как в ХХI веке Земля стала вращаться быстрее, течение суток ускорилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии