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Гороскоп

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Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Ежедневный эротический гороскоп за 27 сентября 2024 года

Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Ежедневный эротический гороскоп за 27 сентября 2024 года

Близнецы сегодня смогут предаться любовным утехам только после того, как хорошенько расслабятся. А помочь им в этом призван… правильно, алкоголь! И не скупитесь на дорогое вино – доказано, что именно этот напиток оптимален для «разогрева» перед занятиями любовью.

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