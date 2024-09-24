Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Ежедневный эротический гороскоп за 27 сентября 2024 года

Близнецы сегодня смогут предаться любовным утехам только после того, как хорошенько расслабятся. А помочь им в этом призван… правильно, алкоголь! И не скупитесь на дорогое вино – доказано, что именно этот напиток оптимален для «разогрева» перед занятиями любовью.