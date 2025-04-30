Американский сенатор предложил выбрать Трампа новым папой римским

У американского сенатора с ярко выраженной антироссийской позицией Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), появилась фантастическая идея относительно судьбы только недавно вновь ставшего президентом США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии