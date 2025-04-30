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Американский сенатор предложил выбрать Трампа новым папой римским

Американский сенатор предложил выбрать Трампа новым папой римским

У американского сенатора с ярко выраженной антироссийской позицией Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), появилась фантастическая идея относительно судьбы только недавно вновь ставшего президентом США Дональда Трампа.

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