В Саратовской области дознавателями завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

В августе текущего года 37 житель одного из сел Пугачевского района, двигаясь по проселочной дороге на автомашине УАЗ, не успел вовремя среагировать и остановиться перед внезапно возникшем перед ним крупным стадом сайгаков.
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