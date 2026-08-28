SITCo Thursday Market Review | AI Strength, Weak Participation Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo Thursday Market Review | AI Strength, Weak Participation Market Regime The market remains in a Mixed / Risk-Off-tilted regime.
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