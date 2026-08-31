В Калужской области отменяют систему «чет/нечет» на АЗС с 1 сентября

Отпуск топлива с 1 сентября возможен и в бак, и в канистру, лимиты остаются прежними. Решение об отмене системы «чет/нечет» принято из-за стабилизации поставок топлива в регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
- И ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым