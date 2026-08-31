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Калужские новости

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В Калужской области отменяют систему «чет/нечет» на АЗС с 1 сентября

Отпуск топлива с 1 сентября возможен и в бак, и в канистру, лимиты остаются прежними. Решение об отмене системы «чет/нечет» принято из-за стабилизации поставок топлива в регион.

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