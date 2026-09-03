Шуфутинский потратил 30 млн ₽ на особняк в США и не может продать

Михаил Шуфутинский приобрел в 2015 году особняк в пригороде Филадельфии за 20 млн рублей. В 2019 году вложил миллионы в ремонт, но продает уже 6 лет.
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