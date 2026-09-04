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Газета.ру

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Союз ТЦ заявил о падении посещаемости еще на 10% и сносе торговых центров

Союз ТЦ заявил о падении посещаемости еще на 10% и сносе торговых центров

Торговые центры к концу текущего года потеряют еще порядка 10% посетителей, в них закроются более тысячи магазинов разного формата.

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