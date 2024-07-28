Вице-президент лиги ACA Бадаев: «Нам интересен Мокаев. Он умеет продвигать себя, несмотря на не самый зрелищный стиль»

«Он нам интересен. Непобежденный боец, на слуху, умеет себя продвигать и привлекать внимание. Да, стиль не самый зрелищный, но, наверное, когда ты создаешь такую шумиху за пределами клетки, происходящее в октагоне отходит на второй план.