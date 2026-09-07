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Central Banks Bought 23 Tonnes Of Gold In July

Central Banks Bought 23 Tonnes Of Gold In July

Central Banks Bought 23 Tonnes Of Gold In July Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Central banks worldwide purchased a net 23 tonnes of gold in July, in line with the overall yearly trend, according to the World Gold Council (WGC).

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