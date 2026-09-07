Central Banks Bought 23 Tonnes Of Gold In July Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, Central banks worldwide purchased a net 23 tonnes of gold in July, in line with the overall yearly trend, according to the World Gold Council (WGC).
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