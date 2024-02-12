Врач Воронкова назвала неочевидные проявления эпилепсии

Профессор, доктор медицинских наук эпилептолог Кира Воронкова, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им.
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