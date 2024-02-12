RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Асманкин
    Обменяли, а зачем?Медведчук заявил,...
  • tsan tsan
    Причина возгорания - бракованный кондиционер ?В Днепропетровске...
  • Evgenija Palette
    Мечутся то вправо, то влево - как пьяная баба... ЯНКИ РАБОТАЮТ...МВД Абхазии: согл...

Врач Воронкова назвала неочевидные проявления эпилепсии

Врач Воронкова назвала неочевидные проявления эпилепсии

Профессор, доктор медицинских наук эпилептолог Кира Воронкова, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх