Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине

Почему Кремль больше не спешит с миром на Украине

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась убедительнее большинства предвыборных прогнозов.

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Andrej Popp

Фантастика начинается в России и это связано с Платошкиным. Этот помощник у собственной жены в своем выступлении открыто назвал избирателей АфД фашистами, а саму партию фашистской ? Простой вопрос. Ты КТО, Платошкин ? Психически больной или просто ИДИОТ ?