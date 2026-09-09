Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт оказалась убедительнее большинства предвыборных прогнозов.
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Фантастика начинается в России и это связано с Платошкиным. Этот помощник у собственной жены в своем выступлении открыто назвал избирателей АфД фашистами, а саму партию фашистской ? Простой вопрос. Ты КТО, Платошкин ? Психически больной или просто ИДИОТ ?